Ivica ljut na Klaru, ona se pravda: 'Svatko misli da sam ja Playboy zeko'

Ivani nije bilo jasno zašto je Ivica otišao razgovarati nasamo s Klarom. "Kad su on i Klara otišli razgovarati nasamo, malo mi je to bilo čudno. Zašto bi išao? Ti si se već zaručio i nema potrebe da ideš nasamo s Klarom", komentirala je.

"Ja imam osjećaj sto posto da ću ispasti jer sam ja bila razlog za svađu između Ilone i Ivice, mada ja, i to još jednom da kažem glasno, nisam bila kriva za tu svađu", istaknula je Klara. Rekla je Ivici da nije arogantna i da nije njegov tip jer on voli crnokose žene.

"Meni je žao da svatko misli da sam ja Playboy zeko. Ja više nisam u tim godinama", poručila mu je. Priznala je da joj nije bilo dobro jer su nju smatrali krivom za svađu. "Nisam kriva, ali dobro, moje tijelo, moj izgled, moju pamet, svatko će iskoristiti, bogu hvala. Ja se još nadam ljubavi i to je to", rekla je.

Klara je rekla da ne želi više svađe i da bi se htjela družiti, no ne misli da će je zvati na druženje. "To njezino ponašanje stvarno ne priliči njezinim godinama. Mora stati malo na loptu, malo razmisliti o svemu jer to njezino ponašanje nikud ne vodi", zaključio je Ivica.

