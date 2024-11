Ivica šokirao Klaru svojim riječima: 'Ne izgledaš loše, ali...'

Nakon hladnog dočeka Ivica i Klara otišli su porazgovarati nasamo. "Malo me nisi lijepo pozdravio. Kako to?", pitala je Klara farmera.

"Kako to? Ne znam. Prvi put te vidim, malo sam iznenađen. Nisam imao uopće pojma da tko dolazi, ništa. Nisam bio spreman na to", odgovorio joj je Ivica. Klara ga je pitala sviđa li mu se kad je već sad pred njim. "Ne izgledaš loše, ali... Mislim, ne izgledaš loše", rekao je Ivica.

"Često sam čula nešto bolje, ali ok. Ja sam za sebe najljepša. Dobro, ne mogu se svakome svidjeti, to je isto tako, ali sam dosta zaljubljena. Ja mislim da je to dosta važno", komentirala je Klara. Rekla je Ivici da joj je čudno da Ilona priča u njegovo ime. "Ona ti je ukrala jezik. To ti moraš reći", istaknula je.