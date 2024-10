Ivica za RTL.hr o Amrinom plesu na stolu pred njegovim roditeljima: 'To je bilo neukusno. Ne doliči joj to'

Ivica je upoznao kandidatkinje sa svojom obitelji i prijateljima te im je priredio zabavu, a razveselilo ga što je konačno stigla njegova zlatna djevojka Ilona. Prišla mu je s leđa i stavila ruke na oči. "Ilona kad je došla, ugodno me iznenadila. To je i probudilo nešto u meni", ispričao je Ivica.

Farmer je za RTL.hr komentirao Ilonin dolazak i Amrin poklon. "Iznenadilo me što je Ilona stigla. Bio sam sretan, malo sam se opustio. Odmah mi je bilo srce na mjestu", istaknuo je Ivica.

Osvrnuo se i na Amrino plesanje na stolu kojim su Ilona i Ivana bile zgrožene. "To je bilo neukusno. Ne doliči joj to. Ima starijih ljudi koji nisu navikli na to. Nisam joj rekao da se spusti sa stola jer sam bio sretan što je Ilona došla", ispričao je Ivica.

Također je komentirao Amrin poklon - narukvicu. "Ne volim takve stvari. Nije na mene neki dojam ostavila, nije me njezino flertovanje osvojilo", priznao je Ivica.