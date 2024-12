Ivica za RTL.hr o Iloni i drugom muškarcu: 'Žao mi je što sam je odabrao'

Dok se Ivica na romantičnom putovanju trudio osvojiti Ilonu svojim iznenađenjima i lijepim gestama, ona je komentirala da bi trebao biti realniji te ga je prozvala za dopisivanje s drugim curama. On je otkrio da je zatekao Ilonu s drugim muškarcem na što je ona istaknula da joj je to bratić.

Ivica je za RTL.hr komentirao odnos s Ilonom i njezine optužbe za druge cure.

"To je sve bilo prije nje. Mogao sam i Iloni uzeti mobitel i vidjeti s kime se dopisivala. To su stare poruke. To je djetinjasto od nje", ispričao je.