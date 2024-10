Ivina transformacija nije nikome promaknula, a za RTL.hr je otkrio kako je smršavio: 'Izgubio sam sedam kilograma'

Milena je odbila da Ivo spava u istom apartmanu u Puli u kojem je ona s kandidatkinjama, a farmer se složio s time. Ivo je za RTL.hr komentirao situaciju sa smještajem i otkrio što misli o Mileninom uvjetu.

"Prije nego što su došle, odlučio sam kad ih smjestim da neću tamo biti da imaju svoj mir i intimnu. To je bila moja odluka, a ona to nije znala. To mi je normalno. Nitko od njih nije znao da neću spavati tamo. Nisam to planirao. Uzeo sam apartman za njih da imaju tišinu i mir. Zbog Tamarinog prijedloga da spavam na kauču u dnevnom boravku, spomenula se ta mogućnost. Ja sam ostao pri svome da spavam kod kuće", ispričao je farmer.