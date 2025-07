Ivo ispunio obećanje Vesni, a ona za RTL.hr otkrila jesu li opet skupa: 'Oprostili smo jedno drugome učinjeno, ali...'

Vesna iz 'Ljubav je na selu' otkrila je za RTL.hr da su ona i Ivo nakon njegovog naglog odlaska u Pulu bez njezinog znanja i prekida zaruka našli se uživo i razgovarali o njihovom odnosu. Naime, kako je ispričala, konačno se ove nedjelje pojavio.

"Do dolaska imao je 300 izgovora, kao i obično. Našli smo se u Zagrebu gdje je došao autobusom, otišli smo u Čakovec, puno smo razgovarali. U kontaktu smo non-stop, odlučili smo malo neko vrijeme biti ovako razdvojeni, ali opet u kontaktu. On, naravno, želi da se vratim u Pulu, pošto on kao ne može nigdje biti osim tamo. Smiješno, naravno, njegovi izgovori stalno", rekla je Vesna.