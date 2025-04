Ivo iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Doživio sam srčani udar, oporavljam se...'

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Ivo Obreza u prošloj sezoni pronašao je ljubav svojeg života. Iako Vesna nije bila kod njega na farmi, njih dvoje su se sprijateljili tijekom snimanja te je to preraslo u ljubav. Kako su ekskluzivno otkrili za RTL.hr, sada su i zaručeni.

"Prvo je bila šala. Sad su se stvarno dogodile zaruke. Iznenađena sam, iako je Ivo najavio da će me zaprositi. Išli smo autom iz grada, bilo je malo ružno vrijeme i padala je kiša. Ivo je stao ispred crkvice i izašao iz auta i došao do moje suvozačke strane. Tražio me da izađem, a ja sam ga pitala čemu sad po kiši, a on je kleknuo ispred mene. Bila je i više nego dobra prosidba. Stvarno mi je to bilo iznenađenje", ispričala je ona.