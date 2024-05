Ivo je imao jednu veliku ljubav, a kaže da je romantičan: 'Nažalost, dugo vremena sam sam'

Smatra da će se to kandidatkinjama jako sviđati. Istaknuo je da je veoma romantičan i da je svašta priređivao bivšim djevojkama. Ivo je doveo voditeljicu Anitu u polje lavande i rekao da ondje uživa u miru i tišini.

"Ja se nadam da će te dame koji će ti pisati prepoznati onu pravu, istinsku vrijednost u tebi, da te i one na kraju krajeva podsjete kako se to radi", rekla je Anita farmeru. Pitala ga je kako to da nije do sada pronašao onu pravu.