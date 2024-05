Ivo je zbog 'Ljubav je na selu' letio čak do Čilea, a sad on bira: 'Nadam se da će mi se sreća osmjehnuti'

Ivo je zbog 'Ljubav je na selu' putovao sve do Čilea, u grad Iquique kod farmerice Darinke Ljubice Goravice Green, koja ga je na kraju i odabrala za odlazak na romantično putovanje, no ljubavne iskrice među njima nisu se rodile. Ipak, za propuštenom prilikom ne žali jer ovu će avanturu pamtiti do kraja života.

Farmerica Darinka gledatelje je tada nasmijavala svojim strogim karakterom, izbirljivošću i brojnim zadacima koje je postavljala pred svoje kandidate od kojih je zahtijevala, prije svega, poslušnost. Ivi je u jednom trenutku prepisala čak i dijetu, no svojim je gostima ipak pripremila provod za pamćenje, od razvijanja hrvatske zastave usred pustinje Atacame, do kupanja u spilji, puštanja lampiona i vožnje džipovima.

Ivo se danas svega prisjeća s osmijehom na licu, no priznaje, sve je bilo itekako neočekivano i pomalo šokantno": Iskreno, nisam uopće to očekivao... Prvo kad me Marijana Batinić prozvala da sam odabran za Darinkinog 'zlatnog dečka' – to je bio prvi šok. Onda me odabrala Darinka da idem s njom u Čile, to je bio drugi šok. I treći šok je bio kad je između nas trojice odabrala kandidata koji će ići s njom na romantično putovanje, opet ja! Potpuno za mene neočekivano! Sve u svemu, bilo je zanimljivo, slagali smo se svi, ekipa je bila stvarno dobra!"