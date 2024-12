Ivo povrijedio Tamaru i Katicu svojim obećanjima: 'Napravio sam veliku grešku'

"Ja sam uvijek za ljubav, ali ne mogu razumjeti ljude koji se jednom tu zaljube, pa se tu zaljube, pa se tu zaljube. Ne znam stvarno da li to da uzmem za ozbiljno", ispričala je. Anita je rekla da su svi mislili da je Ivo zbunjen, ali je on imao plan od početka. "Je li to moguće?", pitala ga je.

"To sam napravio veliku grešku što sam počeo s Tamarom na početku svega ovoga", komentirao je Ivo. Anita je pitala Tamaru kako joj je čuti da je greška. "Malo je povrijedio, ali ok", rekla je ona. Potvrdila je da joj je Ivo obećavao da je ona ta i da ide do kraja i putovanja.

"Ne znam na koji je način to pogodilo Katicu, kako je to Katica vidjela", komentirao je Ivo. Objasnio je da je izbacio Tamaru nakon što je došao do nekih saznanja. "Ne pitam s kim je on bio prije mene, što je radio, niti me to zanima, nego onaj dan i trenuci sve što smo do danas imali je bitno. I sad ako on meni odgovara, odgovara", istaknula je Tamara.

Ivo je progovorio o svom odnosu s Milenom. "Milena mi je bila simpatična od početka. Sviđala mi se od početka", otkrio je.