Ivo za RTL.hr o Mileninoj nervozi zbog Rive: 'To je bila moja greška...'

Kod Ive se osjeća veća napetost otkad je stigla Riva, a Milena je rekla farmeru da će joj morati posvetiti barem 15 minuta nasamo i da će onda odlučiti hoće li ostati kod njega. Ivo je za RTL.hr komentirao Milenine riječi i situaciju s pripremom ručka.

"Nije to baš ultimatum. Bio je red da Mileni posvetim vrijeme jer prethodnih dana sam s ostalim curama izlazio, nisam nijednom s njom. To bih više nazvao dogovorom. To je bila moja greška što nisam izašao s Milenom. Došla je na red. Zato smo otišli na vožnju čamcem i pričali o svojim osjećajima", ispričao je farmer.