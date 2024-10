Ivo za RTL.hr o Mileninom ispadu i Tamari: 'Zbog poljubaca je umislila da će biti glavna'

Milena se posvađala s Tamarom dok su se vozile s Katicom i Ivom do farmerovog polja. Smetalo joj je Tamarino ružno ponašanje prema Katici, a prozvala ju je i zbog neurednosti i istaknula da čisti za njom. "Ja nisam Bog da sudim nekome. Farmer mora izabrati što mu je srcu milo. Ne dopuštam nikome da me vrijeđa i vuče na dno, a dotična je to radila. Pokušavala sam danima razgovorom i nije uspjelo! Ona je bivala sve gora i gora, nesnošljiva", rekla je Milena za RTL.hr.

Sada je cijelu situaciju za RTL.hr komentirao Ivo. "Nisam očekivao nešto takvo jer nisam o tome znao nešto. Nisam znao da Tamara ništa ne radi, da je tipkala cijeli dan i da su one čistile za njom. To me na prvu šokiralo", ispričao je farmer.

Otkrio je da li ga je Tamara zvala i izvještavala o svemu u apartmanu kao što je to rekla Katica. "Tamara me zvala da se čujemo i da vidi što radim. Nije prenosila sve informacije nego je spomenula što rade. Malo me je gnjavila dok sam radio, javio bih joj se na pauzi. Katica se tu i tamo javila", rekao je Ivo.