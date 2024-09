Ivo za RTL.hr o plesu s Vesnom i Mileni: 'Skočila je na mene, nije mislila ništa loše'

"Milena je bila u pravu što se tiče toga jer nisam posvećivao pažnju ni njoj ni Magdi ni Smiljani. Družio sam se s farmerima i njihovim kandidatkinjama. Sjedio sam s njima, pričali smo o svemu, ali trebao sam biti sa svojim kandidatkinjama. Milena mi je očitala bukvicu zbog toga i dajem joj to za pravo", ispričao je Ivo.

Smatra da je bilo u redu što je tako postupila. "Nije mi rekla pred svima, otišli smo sa strane prošetati. Ispričao sam joj se jer je imala pravo", objasnio je.

Kaže da između njega i Vesne nije bilo nešto više. "Zabavljao sam se opustio, nisam flertovao s njom. Vidio sam da Vesna pjeva, pridružio sam se, skočila je na mene. Nije mislila ništa loše. Ne vjerujem da je uhvatila priliku jer sam joj se svidio. Ne mislim da joj se sviđam kao osoba s kojom bi htjela nešto više", objasnio je.

Kaže kako mu farmer Željko nije zamjerio izazovni ples s Vesnom. "Nije mi to zamjerio niti sam mu se ispričavao. Vidio je da je to sve zabava. Nisam mu otimao Vesnu. Bila je to zabava, zezancija, bio sam opušteniji", istaknuo je Ivo.