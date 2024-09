Ivo za RTL.hr o poljupcu s Tamarom: 'Nije mi bilo u planu. Brzo sam se zaljubio'

Ivo i Tamara na zabavi su se opustili i zapjevali zajedno, a pred svima su se i poljubili te otišli zajedno do sobe. "Nama trima prvim ženama je rekao da mu je ozlijeđeno rame, da ne može plesati. U redu. Mi smo se same zabavile. Dolaskom četvrte osobe - Tamare odjednom je on na podiju bio kao da mu je 20 godina i kao da je u 'Labuđem jezeru' neki labudan. Poslije 'Labuđeg jezera' nastupilo je pjevanje na bini i pred svima nama kandidatkinjama i farmerima ne pusa prijateljska u obraz, kosu, rame nego filmska scena ljubljenja", komentirala je Milena ponašanje farmera Ive.