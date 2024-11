Ivo za RTL.hr o svojim osjećajima i prosidbi: 'Njoj je prsten odgovarao'

Ivo je za RTL.hr komentirao svoj odnos s Katicom, Milenom i Rivom te otkrio što se promijenilo kao i zašto je spominjao prsten. Dok se šetao s Katicom, nju je zanimalo na koga jemislio kad je rekao da bi jednu vodio pred oltar. "Neću to sad. To će se čuti u finalu", odgovorio je Ivo. "A uzeo si mjeru za prsten?", pitala je Katica. "Uzeo sam", rekao je Ivo.

"U biti to je bilo ovako. Jutro prije šetnje smo sjedili svo četvero na terasi. Milena je rekla da probaju prsten i vide kojoj će odgovarati, a bilo je riječ o njezinom prstenu koji je skinula s prsta. Katici je odgovarao i mislila je da je to prsten za nju. Ispalo je smiješno. Misli da će biti zaprošena, ali to će saznati u finalu", objasnio je farmer za RTL.hr.