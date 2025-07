Ivo za RTL.hr o svojoj vezi s Vesnom: 'Između mene i nje nema više ništa, prevarila me'

Ispričao je kako su 7. lipnja preselili iz Pule u Čakovec te su bili zajedno dok 18. lipnja nije morao ići na rehabilitaciju u Krapinske Toplice. Istaknuo je da je manje bitno to što je on odlučio otići odatle u Pulu bez da se javi Vesni. Objasnio je svoje razloge za prekid.

"Iznevjerila me je u svakom smislu, bila mi je nevjerna. Prevarila me iako tvrdi da nije bila s nikim. Imam dokaze", rekao je Ivo.

Vesna je za RTL.hr sve to opovrgnula.

Inače, Vesna je nedavno za RTL.hr rekla da su se ona i Ivo vidjeli uživo te pričali o njihovom odnosu.

"Do dolaska imao je 300 izgovora, kao i obično. Našli smo se u Zagrebu gdje je došao autobusom, otišli smo u Čakovec, puno smo razgovarali. U kontaktu smo non-stop, odlučili smo malo neko vrijeme biti ovako razdvojeni, ali opet u kontaktu. On, naravno, želi da se vratim u Pulu, pošto on kao ne može nigdje biti osim tamo. Smiješno, naravno, njegovi izgovori stalno", rekla je Vesna.