Ivo za RTL.hr otkrio kako uskoro kupuje zaručnički prsten za Vesnu: 'Ovo mi je posljednja veza u životu'

Iako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, Ivo i Vesna iz 'Ljubav je na selu' dokazali su drugačije. Njihova ljubav cvjeta, a nedavno se Vesna preselila kod njega u Pulu.

"Jako smo zaljubljeni, nadam se da je svima drago", rekao je Ivo i dodao kako definitivno razmišlja o prosidbi.

"Sigurno će do toga doći. Moramo posložiti još neke kockice. Uskoro selimo u novi stan i kad to sve uredimo, idem u kupnju. No, kad tamo sve posložimo, kad se smjetimo, onda dolazi i taj novi korak", rekao je Ivo.