Jadranka nezadovoljna Brankovim imanjem i kućom: 'Tu sam se jako razočarala'

Ruža i Jadranka su se prvo raspakiravale kada su došle kod Branka, a smještene su u jednu sobu. "Soba je ok, ništa specijalno. Mislim soba kao soba, nemam ništa protiv toga, tako da je sve u redu", komentirala je Ruža.

"Što se tiče kuće i imanja, tu sam se jako razočarala jer sam ja imala drugačiju sliku o toj kući i o njegovom imanju, da je to puno ljepše", rekla je Jadranka.

"Jadranka je dosta ok žena, dosta je slična Ružici, dosta gleda, promatra. Najviše joj je sad to gdje je ona došla, što je to. Mislim da joj se čak ni ne sviđa okolina, ali dobro. Možda se privikne, možda ne", otkrila je Smilja što misli o novoj kandidatkinji.

"Jadranka je ugodna žena, ne mogu puno reći, ali našle smo se", rekla je Ruža. Branko je pred istaknuo da ga je šokirao dolazak Ruže i Jadranke, ali da mu je drago što su na njegovom imanju. "Prihvaćam ih na moju farmu. Pitajte što želite", rekao je.