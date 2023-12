Jasmina za RTL.hr o 'Ljubav je na selu': 'Nakupila sam dosta ideja i inspiracije za nova djela'

Jasmina Bosančić nije pronašla sreću s farmerom Miroslavom Dekalićem koji se zaljubio u Gabrijelu Juraju, a za RTL.hr je istaknula da će je uz 'Ljubav je na selu' vezati samo lijepa sjećanja i poslala je posebnu poruku svima koji razmišljaju o prijavi u show.

Što vam je bilo najljepše iskustvo u 'Ljubav je na selu'?

Najljepše iskustvo u showu bio mi je odlazak u jedan konjički klub gdje sam imala prvi put priliku jahati konja. To mi je bilo najljepše iskustvo, a još jedno od odličnih iskustava mi je bio odlazak u etno selo Mato Lovrak. To su mi dva najljepša iskustva. Općenito, svidjelo mi se i to što sam upoznala nove ljude, njihove različite životne priče i karaktere. Stekla sam neke nove prijatelje i prijateljice. Budući da se bavim pisanjem, nakupila sam dosta ideja i inspiracije za nova djela.

Što vam je bilo najteže iskustvo u 'Ljubav je na selu'?

Nisam imala teško iskustvo u showu jer sam ga od početka shvaćala kao show i cijelo sam se vrijeme tako ponašala te nisam ništa uzimala k srcu.

Imate li nešto što biste htjeli reći, a niste do sada?

Htjela bih reći da je show 'Ljubav je na selu' jedna prekrasna emisija i da je šteta što neki ljudi imaju predrasude o toj emisiji. Ovo je jednostavno emisija gdje ljudi odlaze radi druženja, možebitnih ljubavnih veza te da podijjele svoja životna iskustva.

Što biste poručili ljudima koji razmišljaju o prijavi u 'Ljubav je na selu'?

Poručila bih ljudima da ne shvaćaju preozbiljno sve ono što se događa u showu jer to je samo igra i zabava. I baš bih takvima, koji imaju neke predrasude, preporučila da se prijave jer možda će onda promijeniti mišljenje.

