Jasmina za RTL.hr o Miroslavu i konkurenciji: 'Ne može se procijeniti njegov karakter'

Jasmina Bosančić za RTL.hr progovorila je o svom prvom dojmu o farmeru Miroslavu Dekaliću i suparnicama Dragani i Perki . "Moj dojam je da Miroslav vrlo tajanstven i šutljiv pa se ne može procijeniti njegov karakter. No mogu reći da je loš, samo je povučen", ispričala je Siščanka.

"Jasmina je više mirna osoba, dobra je i draga. Perka me zatekla svojom visinom. To sam prvo primijetio kod nje. Može me nositi kao ceker", našalio se farmer. Istaknuo je da je sretan mu je stiglo dovoljno pisama zbog čega je dobio šansu da nađe svoju srodnu dušu u 'Ljubav je na selu'.

