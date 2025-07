Je li ovo konačan kraj? Vesna otkrila: 'Prekinula sam zaruke s Ivom'

icon-close

Vesna iz 'Ljubav je na selu' na društvenim mrežama napisala je da je prekinula zaruke s Ivom. "Dragi ljudi, ovaj put se javno obraćam kako bi cijela Hrvatska i cijeli svijet čuli: ja, Vesna Vuković, definitivno potvrđujem da sam prekinula zaruke s Ivom Obrezom. Razlog je jednostavan – u ovih sedam mjeseci pokazalo se da se nas dvoje zapravo nismo dovoljno ni upoznali, a Ivo me zaručio vrlo brzo. Meni je sve to izgledalo preuranjeno. Naravno, i ja sam imala svojih grešaka, ali on ih je imao barem tri puta više. Jednostavno ovako više ne može dalje", započela je svoju objavu.

icon-expand Ivo i Vesna, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

"Oprostite, ali meni treba muškarac koji zna što želi u svom životu – a ne netko kome mama i sestra upravljaju životom. To, nažalost, nije Ivo Obreza. Najviše me povrijedilo to što je samovoljno napustio liječenje i na svoj 51. rođendan otišao – bez riječi, bez pozdrava. Pobjegao je. Bila sam u šoku. Za jednog čovjeka u tim godinama to je, blago rečeno, neprihvatljivo", dodala je Vesna.

icon-expand Ivo i Vesna, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

"Pisala sam objave, trudila se, pokušavala... a on je i dalje lagao preko telefona, izmišljao razloge, davao izgovore. Objašnjavao je kako ima dolje posao, prijatelje i obitelj. Pitala sam ga: "A gdje sam ja u toj priči?" – šutio je. A onda opet počeo s lažnim obećanjima preko telefona. Javno je izjavio da želi da se vratim, da ne želi da ovo bude kraj. Rekao pa porekao. Oprostite, meni riječi preko telefona ne znače ništa – važna su djela. A djela? Ništa. Ljubav se dokazuje djelima. Riječi su samo riječi", zaključila je.

icon-expand Vesna i Ivo, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Inače, Vesna je ranije za RTL.hr progovorila o svom odnosu s Ivom. Tada je rekla da je u kontaktu s Ivom i objasnila da nisu prekinuli iako je pobjegao od nje. "I dalje mi je stalo do njega. U kontaktu smo i oprostit ću mu to što mi je napravio jer mi je i dalje stalo do njega bez obzira na to što je učinio", rekla je Vesna. Kaže da se ne namjerava ispričati Ivinoj obitelji jer su htjeli da ga ostavi i to mu je i rekla. "Oni se meni moraju ispričati", istaknula je.

icon-expand Vesna i Ivo, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Otkrila je i da se Ivo uskoro vraća u Čakovec. "Očekujem njegov dolazak, trebao bi doći u četvrtak, a što će reći nakon svega, vidjet ćemo, on je sklon izgovorima. Ja sam njemu oprostila, to sam mu rekla. Očekujem da se preokrene u ponašanju, ima 51 godinu i mora znati što želi od života", ispričala je Vesna. Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

