Jedan je zbog djevojke unajmio čak i harmonikaša, a drugi obećava romantiku uz more: Ovo su prvi farmeri 18. sezone 'Ljubav je na selu'

Što se ljubavnog iskustva tiče, iza njega je nekoliko kraćih veza te dvije duže, od kojih je jedna rezultirala i zarukama, no to se izjalovilo zbog različitih pogleda na budućnost. Tomislav se na ljubavnu avanturu u RTL-ovu showu odlučio prvenstveno zbog zabave, druženja i novih poznanstava, no njegovo srce otvoreno je za novu romantičnu priču. Tomislav bi volio djevojku prirodnog izgleda, bez estetskih korekcija, i koja je sportski tip. Uz to, trebala bi biti iskrena, otvorena, nježna i simpatična, a ne bi tolerirao laži i prevaru.