Jedna Brankova dama nije se pojavila, a Ivan cure šokirao darom: 'Nadam se da će i u moju kuću donijeti jednu bebicu'

Iz Vrbovca stiže 33-godišnja povratnica Suzana koja je prijavila kod Ivana, zatim je prešla u Antin tim, no nakon šokantnog izbacivanja, svoju je sreću odlučila potražiti upravo kod Radoslava. Unatoč teškoj životnoj priči i lošim ljubavnim iskustvima, Suzana i dalje nije izgubila vjeru u ljubav.

''Fali mi netko tko bi me podigao i rekao – ti to možeš, uz tebe sam'', poručila je pa dodala da konkurencije nema, ''Volim Dalmatince. Kod Radoslava mi se svidjelo što drži do žena, drži ih kao kap vode na dlanu, sve će živjeti kod njega kao kraljice''.

Radi putuje i apsolutna rekorderka showa, 50-godišnja Ines Petrić kojoj je sreću u showu poželjela i prijateljica Kristina Mandarina.