Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' pohvalio se novim uspjehom: 'Krenula nova sezona'

Josip Đerfi , 42-godišnji poduzetnik iz baranjskog sela Suza, bio je jedan od najistaknutijih i najomiljenijih farmera 18. sezone popularne emisije 'Ljubav je na selu'. Svojom iskrenošću, mirnoćom i toplinom osvojio je srca gledatelja diljem Hrvatske, a njegova romantična priča s odabranicom Ksenijom Barić pratila se bez daha.

Josipov put do malih ekrana bio je sve samo ne tipičan. U show ga, naime, nisu dovele vlastite želje, već izgubljena oklada s prijateljima koji su ga odlučili prijaviti iz šale. Ipak, Josip je taj potez prihvatio otvorenog uma, gledajući na sve kao na priliku za novo iskustvo. Upravo je ta neposrednost i prizemljenost bila ono što je publiku osvojilo. Gledatelji su u njemu prepoznali "normalnog" i dobroćudnog čovjeka, poduzetnika koji vodi vlastitu tvrtku za poljoprivredne strojeve, ali i strastvenog zaljubljenika u prirodu, ribolov na jezeru Puškaš i kuhanje kotlića za prijatelje.

Njegova autentičnost postala je njegov najjači adut, a simpatije publike samo su rasle iz epizode u epizodu, čineći ga neupitnim favoritom sezone.