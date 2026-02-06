Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' pohvalio se novim uspjehom: 'Krenula nova sezona'

Josip Đerfi, 42-godišnji poduzetnik iz baranjskog sela Suza, bio je jedan od najistaknutijih i najomiljenijih farmera 18. sezone popularne emisije 'Ljubav je na selu'. Svojom iskrenošću, mirnoćom i toplinom osvojio je srca gledatelja diljem Hrvatske, a njegova romantična priča s odabranicom Ksenijom Barić pratila se bez daha.
Od oklade s prijateljima do omiljenog farmera
Josipov put do malih ekrana bio je sve samo ne tipičan. U show ga, naime, nisu dovele vlastite želje, već izgubljena oklada s prijateljima koji su ga odlučili prijaviti iz šale. Ipak, Josip je taj potez prihvatio otvorenog uma, gledajući na sve kao na priliku za novo iskustvo. Upravo je ta neposrednost i prizemljenost bila ono što je publiku osvojilo. Gledatelji su u njemu prepoznali "normalnog" i dobroćudnog čovjeka, poduzetnika koji vodi vlastitu tvrtku za poljoprivredne strojeve, ali i strastvenog zaljubljenika u prirodu, ribolov na jezeru Puškaš i kuhanje kotlića za prijatelje.
Njegova autentičnost postala je njegov najjači adut, a simpatije publike samo su rasle iz epizode u epizodu, čineći ga neupitnim favoritom sezone.
Romansa koja je osvojila gledatelje
Među kandidatkinjama koje su stigle na njegovu farmu, posebna kemija odmah se razvila s Ksenijom. Već od prvog susreta bilo je jasno da frcaju iskre, a Josip nije skrivao da je ostao "bez teksta". Njihova veza razvijala se prirodno i iskreno, a vrhunac se dogodio kada je, svladan emocijama, priznao: "Poludio sam za tobom". Nedavno su za RTL.hr otkrili kako Ksenija s obitelji seli kod Josipa.
Hobi
Josip se na TikToku, gdje je vrlo aktivan, pohvalio i novim hobijem.
"Krenula nova sezona", napisao je i podijelio fotografiju s ribolova gdje je ulovio pozamašnu ribu. Gledatelji su ga u komentarima pohvalili.
Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.