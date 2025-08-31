Emisije
Ljubav je na selu

Josip iz 'Ljubav je na selu' otkrio što ga osvaja: 'Madež iznad usnice dovoljan je da se zaljubim'

Josip priznaje da mu fizički izgled nije presudan, no ima jedan poseban detalj koji ga može osvojiti

RTL.hr
31.08.2025 12:00

Josip Đerfi (41) dolazi iz mjesta Suza, a u showu 'Ljubav je na selu' otkrio je što mu je najvažnije kod buduće partnerice. "Najbitnije mi je da žena bude nasmijana, komunikativna i da voli društvo", rekao je Josip.

Iza sebe već ima jedan brak, no to ga ne sprječava da vjeruje u novu priliku za ljubav. "Ako dođe ona prava ponovno bih volio zasnovati obitelj. Onda je sve moguće", poručio je.

Josip Đerfi, Ljubav je na selu
Josip Đerfi, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Josip priznaje i da mu fizički izgled nije presudan, no ima jedan poseban detalj koji ga može osvojiti. "Što se tiče fizičkog izgleda ne treba ona biti ekstremno lijepa, da se razumijemo. Dosta je da ima madež iznad usnice u koji ću se ja zaljubiti", kazao je.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo! Novu sezonu pogledajte uskoro na RTL-u.

