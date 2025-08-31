Josip iz 'Ljubav je na selu' otkrio što ga osvaja: 'Madež iznad usnice dovoljan je da se zaljubim'

Josip Đerfi (41) dolazi iz mjesta Suza, a u showu 'Ljubav je na selu' otkrio je što mu je najvažnije kod buduće partnerice. "Najbitnije mi je da žena bude nasmijana, komunikativna i da voli društvo", rekao je Josip.

Iza sebe već ima jedan brak, no to ga ne sprječava da vjeruje u novu priliku za ljubav. "Ako dođe ona prava ponovno bih volio zasnovati obitelj. Onda je sve moguće", poručio je.