Jovan Karapandža za RTL.hr: 'Trebao sam se nedavno ženiti, no izjalovilo se'

Dok je on bio na moru, otac i dvoje radnika brinuli su se o domaćinstvu.

"Noćas sam se baš vratio s Čiova. Društvo i ja smo bili desetak dana na moru. Bilo je okej, nekoliko dana mi bude super, kasnije više ne. Mene stalno vuče kuća. Volio bih da mogu otići nekoliko puta ljeti, ali to ove godine nemam u planu", rekao je Jovan.

Bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu' Jovan Karapandža nije pronašao ljubav pred kamerama, no od traženja nije odustao. Ovaj veliki zaljubljenik u konje upamćen je kao veliki zavodnik jer je već na prvom spoju osvojio kandidatkinju Paulinu Popović koja ga je odmah poljubila, a uslijedili su vrući kadrovi u bazenu. Za RTL.hr je otkrio kako danas živi, ima li ljubavi na vidiku te je li i dalje u kontaktu sa svojim kandidatkinjama.

Ono što sve zanima je koji mu je trenutačno ljubavni status.

"Bilo je tu svega i svačega. Trenutačno je komplicirano. Postoji netko, ali ne znam kako bih to definirao", rekao je i dodao kako mu je sve nekako prolazno.

"Taman kada pomislim da je to to, nešto se izjalovi", rekao je Jovan i naglasio kako su mu kriteriji vrlo visoki, no i kada se netko pronađe, uvijek se umiješa, kaže, viša sila.

"Pokaže se kako to ipak nije ona prava", rekao je. Otkrio je i kako je nedavno bio nadomak ženidbe, ali nažalost, nije uspjelo.

Utjehu je pronašao u konjima.