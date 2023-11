Jožef je pravi romantik, no Azra je sumnjičava: 'Mislim da bih mogao biti muškarac iz tvojih snova'

"Mora se otvoriti ako želi biti sa mnom", istaknuo je on. Pitao je Azru bi li se voljela doseliti k njemu i da li bi htjela da on dolazi k njoj. "Moram razmisliti. Nije to tako lako", rekla je Azra. "Ja bih čak išao kod tebe. Meni ne to smeta", ispričao je Jožef. Azra je rekla da ne vjeruje da bi ostavio sve i došao k njoj.

"Ja mislim da bih mogao biti muškarac tvojih snova", rekao je Jožef Azri.

"Ima ljubavi, ali nije to to. Treba malo još", zaključila je Azra. "Mislim da smo nas dvoje savršen par", komentirao je farmer.

