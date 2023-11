Jožef nije samo strastveni poljoprivrednik, on je i maneken: 'Puno radim, ne mogu sve'

Simpatični 51-godišnji Jožef stiže iz malog mjesta Šmarje pri Jelšah svoju srodnu dušu tražipred kamerama RTL-ova showa. Po struci je ekonomski tehničar, ima vinograd, voćnjak, kokoši i ribnjak, a svoje slobodno vrijeme provodi u vožnji biciklom i radeći u poljoprivredi. Za sebe kaže da je pošten, vrijedan, komunikativan, ponekad previše pedantan, no prije svega – jako usamljen. Trenutačno su kod njega na farmi Amra, Marija i Azra, a sigurni smo, djevojke će se odlično zabaviti kod slovenskog domaćina. Odlučio se prijaviti u show kako bi pronašao družicu za cijeli život, a tome se zaista iskreno nada.

U intervjuu za RTL.hr otkrio nam je sve o svojim hobijima.

"Prijatelj mi je poklonio bicikl, rekao mi je da se moram baviti sportom. Ja sam se odlučio za to i tako tri godine vozim bicikl. Imam više kondicije. Idemo do Ljubljane pa do Zagreba. Nemam nikakvih problema. Udaljenost odavde do Zagreba je 120 kilometara, još uvijek ne znam kako sam to izdržao, išlo je lagano i onda sve brže i brže", rekao je.