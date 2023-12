Jožef za RTL.hr sjetno o blagdanima: 'Provest ću ih sam, ženama se ne sviđa moj profil'

Sada imam normalan život. Vratio sam se u rutinu, opet sam sam. S Azrom nije bilo ništa na kraju, malo sam povrijeđen. Čovjek se trudi, a na kraju ništa. Ja sam je zvao i ona se ne javlja. Čak smo se dogovorili za wellness, a onda mi je rekla da ipak neće ići samnom. Mislim da nije zainteresirana za mene. Malo me to povrijedilo. Da joj je stalo do mene, ona bi išla. Nakon toga se više nije javila kada sam je zvao, rekao je Jožef Mastnak, bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu'.

Iako za njega nije zaživjela ljubav s Azrom, navodno se nešto kuha između njega i Suzane. No, to nisu htjeli potvrditi.

Jožef nam je samo rekao kako će blagdane provesti sam, kod sebe na imanju u Sloveniji.

Ne gubi vjeru u ljubav pa se nada da će idućih blagdana biti drugačije.