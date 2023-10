Kad Bahra i ekipa zaigraju, zabava je zagarantirana! Sa Stjepanovom ekipom snimili smo spot

Bahra, Blanka, Branka i Ljubica četiri su dame koje se bore za srce farmera Stjepana. Neke su zagrijane za njega, a neke su hladne i pomalo nezinteresirane. Ovo posljednje odnosi se na Bahru, koja je unatoč mnogim neuspješnim zaljubljivanjima, ponovno spremna nekome dati priliku. U ovom je slučaju to Stjepan. Ako ništa, Bahra je ta koja podiže atmosferu na Stjepanovoj farmi, a u kombinaciji s Ljubicom, to svakako dolazi do izražaja. Za RTL.hr vesela ekipa u okolici Samobora snimila je spot - i vi se zabavite uz njih! Avanture sa Stjepanove farme u emisiji 'Ljubav je na selu' pratite i na platformi Voyo.