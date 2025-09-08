Kakva ekipa! Bahra, Ines, Irena i Ranka iz 'Ljubav je na selu' družile se u Zagrebu: 'Izvela nas Bahrica'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Ines Petrić na Facebook je profilu objavila fotografiju s kolegicama iz showa

icon-close

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Ines Petrić na Facebook je profilu objavila fotografiju s kolegicama iz showa. Na fotki su, uz Ines, pozirale Bahra, Irena i Ranka. "Izvela nas Bahrica u najpoznatiji restoran u gradu uz kumove i gošće, sestre blizanke Azre Vidak baš smo uživali", poručila je Ines u opisu objave.

icon-expand Bahra, Irena, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Podsjetimo, Ines je ljubav u popularnom showu tražila čak sedam puta, ali je ondje nikada nije pronašla. Nedavno je zaintrigirala javnost fotografijom na kojoj pozira s farmerom iz 16. sezone emisije, Antom Munitićem. Za RTL.hr je otkrila u kakvom su zapravo odnosu. "Jako smo dobri frendovi Ante i ja. Ante je iz mjesta gdje imam djedovinu, družimo se i čujemo često. U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštele, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu," otkrila je Ines. Ante je super tip i super se slažemo", dodala je.

icon-expand Bahra, Irena, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

S druge strane, i Bahra još uvijek privlači pažnju gdje god se pojavi. U intervjuu za Net.hr nedavno je otkrila svoje planove. "Što se tiče vlastitog biznisa, to bi se trebalo dobro razmotriti i savjetovati. Na burzi postoje određene opcije za otvaranje obrta. To bi se dalo riješiti, ali moraš imati dobar plan i podršku. Kad bih mogla pokrenuti neki dobar biznis, voljela bih to ostvariti u nekoj dobro uređenoj državi vani – može biti neka europska zemlja, ali i Kanada, Irska, možda čak i Dubai. Švicarska je malo teža što se tiče ulaska, ali i ona bi bila opcija. Voljela bih da to bude kroz neki dobar posao, uz nekog posrednika ili s osobom s kojom bih mogla dijeliti i posao i život – srodnu dušu", poručila je i dodala:

icon-expand Bahra Zahirović FOTO: RTL

"Želim ostatak svog života ostvariti u najboljem izdanju. Konkretno, voljela bih raditi nešto što je vezano za zdravu hranu, savjetovati ljude kako održavati svoje tijelo. Zanimaju me teme poput pravilne prehrane i zdravog načina života. Možda nešto u obliku savjetovanja. Također me jako zanima kozmetika – rad u kozmetičkom salonu, uređivanje noktiju, njega lica, sve to. Mislim da bi se time mogla ozbiljno baviti, da bih to stvarno radila s ljubavlju." Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo! Novu sezonu pogledajte uskoro na RTL-u.