Kakva promjena! Jasmina iz 'Ljubav je na selu' postala plavuša: 'Ispunila sam svoj dugogodišnji san!'

"Druga žena. Tko je to?", pitala je Irena Slopšek. "Femme fatale, ravno s Venere", odgovorila je Jasmina.

Inače, Jasmina nije pronašla sreću s farmerom Miroslavom Dekalićem, a otkrila je u čemu je uživala u 'Ljubav je na selu'. "Najljepše iskustvo u showu bio mi je odlazak u jedan konjički klub gdje sam imala prvi put priliku jahati konja. To mi je bilo najljepše iskustvo, a još jedno od odličnih iskustava mi je bio odlazak u etno selo Mato Lovrak. To su mi dva najljepša iskustva. Općenito, svidjelo mi se i to što sam upoznala nove ljude, njihove različite životne priče i karaktere. Stekla sam neke nove prijatelje i prijateljice. Budući da se bavim pisanjem, nakupila sam dosta ideja i inspiracije za nova djela", ispričala je.

Otkrila je što misli o showu 'Ljubav je na selu' nakon što je sudjelovala u njemu. "Htjela bih reći da je show 'Ljubav je na selu' jedna prekrasna emisija i da je šteta što neki ljudi imaju predrasude o toj emisiji. Ovo je jednostavno emisija gdje ljudi odlaze radi druženja, možebitnih ljubavnih veza te da podijjele svoja životna iskustva", objasnila je Jasmina.

'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Svi oni koji su spremni za avanturu života mogu se prijaviti već sada u novu, 17. sezonu showa na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža). ''Ljubav je na selu'' vas čeka!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':