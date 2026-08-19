Kakvo izdanje! Martina iz 'Ljubav je na selu' pozirala u bikiniju

Martinu Bede gledatelji su upoznali u 15. sezoni 'Ljubav je na selu' kada se zaljubila u farmera Sinišu. Par je proveo neko vrijeme nakon showa zajedno, no ljubav je pukla.

"Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa", rekla je tada Martina. Istaknula je da je ona bila istinski zaljubljena u njega, ali kako on nije imao iskrene namjere.