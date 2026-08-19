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Ljubav je na selu

Kakvo izdanje! Martina iz 'Ljubav je na selu' pozirala u bikiniju

Martina uživa u putovanjima i druženjima s prijateljima što se može vidjeti na njezinim društvenim mrežama

RTL.hr
19.08.2026 22:00

Martinu Bede gledatelji su upoznali u 15. sezoni 'Ljubav je na selu' kada se zaljubila u farmera Sinišu. Par je proveo neko vrijeme nakon showa zajedno, no ljubav je pukla.

"Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa", rekla je tada Martina. Istaknula je da je ona bila istinski zaljubljena u njega, ali kako on nije imao iskrene namjere.

Martina, Ljubav je na selu
Martina, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Martina je nakon toga pronašla sreću s Ivanom u Ivanić-Gradu i on ju je zaprosio u prosincu 2023. Božićnoj priči obitelji Salaj u Čazmi, a ona je pristala. Iako se sve činilo idilično i planirali su vjenčanje, par je raskinuo zaruke krajem prošle godine.

Mnogi su primijetili na društvenim mrežama da je procvjetala nakon prekida, a otkrila je i da se vratila u Karlovac gdje radi. Također je promijenila frizuru i postala plavuša.

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Ljubav je na selu

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