Kanađanka koja stiže u 'Ljubav je na selo' za RTL.hr otkriva: 'Imam puno muških prijatelja i nemam problema s dijeljenjem svoje lokacije sa supružnikom'

Ove godine priču posebno obogaćuje šarmantna Kanađanka Dottie, obožavateljica Hrvatske i njezinih običaja, koja je odlučila otvoriti srce pred kamerama i upustiti se u traženje ljubavi baš među našim farmerima. Za RTL.hr iskreno je progovorila o svojim stavovima prema ljubavi, vjernosti, idealnom odnosu, ali i razlici između Hrvata i Kanađana, otkrivajući pri tom i najluđa iskustva iz svog ljubavnog života.

Bi li oprostila varanje u vezi?

Ako sam u predanoj vezi, onda cijenim monogamiju i očekujem vjernost. Svi dolazimo u iskušenja. Ali očekujem da ljubav i poštovanje u našoj vezi budu jači od iskušenja. Vrlo sam jasna po tom pitanju u svojim vezama i posljedica varanja je kraj veze, bez obzira na to koliko smo dugo zajedno ili kakav je status (dečko, zaručeni, u braku itd.).

Tko su veći frajeri – Hrvati ili Kanađani?

Fizički... rekla bih da je prilično jednako. Muževnost... Hrvati su jači u svojoj muževnosti i ponosu. Pogotovo kada je u pitanju briga o njihovim ženama i obiteljima. I Hrvati su vrlo domoljubni, poštuju svoju zemlju i baštinu.

Koji je najluđi način na koji je muškarac pokušao osvojiti tvoje srce?

Rekreirao je najbolje scene iz filma 'Devet i pol tjedana'. Došao je u moju kuću s balonima, cvijećem i vrećicom razne hrane. Pripremio je nevjerojatnu playlistu svih najboljih ljubavnih pjesama iz filmova. Stavio mi je povez preko očiju i dao mi različitu hranu, zatim mi je skinuo povez i izveo striptiz uz pjesmu Joea Cockera 'You can leave your hat on', koja je također scena iz filma. Nikada neću zaboraviti to iskustvo niti koliko je bilo zabavno i ludo.

Voliš li muškarce koji su ljubomorni ili ti je sloboda važnija u vezi?

Sloboda... moj muškarac nikada neće dovoditi u pitanje da pripadam njemu i da on pripada meni. Imam puno muških prijatelja, ali ne i tajna prijateljstva. Nemam problema s dijeljenjem svoje lokacije sa supružnikom kada smo na odvojenim lokacijama, nemam problema s videochatom kada sam vani s muškim prijateljima itd. Ne živim odvojeni tajni život od supružnika. Razumijem ljubomoru i puno putujem pa nemam problema s time da se pridržavam onoga što mom muškarcu treba kako bi ostao samouvjeren u našoj vezi. Radi se o komunikaciji i razumijevanju razlike između ljubomore i posesivnosti.

Je li ti važnija fizička privlačnost ili duhovitost kod partnera?

Ono što je iznutra puno je važnije od onoga što je izvana. Uvijek ću veliko srce i osobnost smatrati važnijima od fizičke ljepote. Možete sve zamotati u lijepu mašnu, ali to ne znači da ono što je iznutra vrijedi mog vremena i truda. Smisao za humor i duhovitost uvijek će mi biti važniji. Volim muškarce s kojima se mogu smijati.

Kako se nosiš s ljubomornim partnerom? Imaš li strpljenja za to?

Ne. Privlače me samouvjereni muškarci. Malo ljubomore je zdravo. Ali za intenzivnu ljubomoru nemam strpljenja. Samouvjeren muškarac može s vremena na vrijeme osjećati malo ljubomore, ali s pouzdanjem zna da pripadam njemu. U konačnici se sve svodi na komunikaciju. Ako se moj muškarac osjeća ljubomorno, sve što treba učiniti je reći mi. Neću tolerirati da se prema meni loše postupa jer ne zna kako izraziti svoje emocije.

Bi li radije imala muškarca koji je previše sladak ili previše ozbiljan?

Moram li birati? Nisam baš ozbiljna osoba pa imam osjećaj da bi me mogao živcirati muškarac koji je stalno previše ozbiljan i vjerojatno bih i ja njega previše živcirala hahaha ili bismo se možda međusobno uravnotežili. Kad bih morala birati jedno ili drugo, izabrala bih slatkog muškarca. Život je prekratak da bih bila stalno ozbiljna.

Koji je tvoj idealan romantični vikend?

Moj idealan romantični vikend je onaj koji ne moram planirati. Želim da mi se kaže "spakiraj kofere, idemo". Seksi mi je kada muškarac preuzme kontrolu, bude spontan ili planira vikend ili putovanje. Ali reći ću da mora uključivati odličnu hranu, bilo da jedemo vani ili kuhamo zajedno, ili samo jedemo sir, masline i pršut uz vatru. Moje prijateljice znaju i šale se da ako me muškarac ikada odvede u restoran brze hrane na spoj, to će biti posljednji put da me vidi.

Je li ti važna tradicija u vezi, ili više voliš opušteni, moderni pristup?

Mislim da sam moderni tradicionalist. Volim i poštujem tradicionalne uloge muža i žene. Ali sam također i moderan sa svojim poduzetničkim duhom.

Što je za tebe ljubav?

Ljubav je osjećaj radosti, odanosti, privlačnosti, ljubaznosti, velikodušnosti, strpljenja, suosjećanja i prijateljstva. U romantičnoj ljubavi uključuje nevjerojatnu strast i osjećaj pripadnosti supružniku.

Možeš li zamisliti svoj život na selu?

Apsolutno! Volim prirodu. I trebam biti okružen prirodnim krajolicima, posebno vodenim površinama (jezero, rijeka, ocean, more). Nova sezona 'Ljubav je na selu' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo!

