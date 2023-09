Kandidatkinje oštre prema Ivanu: 'Jednom riječju - kuhane nogice. Katastrofa'

Antonija je otkrila Ivanu da je bila u tri veze. "Nisam imao baš slobodnog vremena i nisam bio baš za to pa sam sad odlučio naći neku", ispričao je farmer njoj zašto dosad nikad nije bio u vezi.

"Kratko objašnjenje – kuhane nogice", otkrila je kroj smijeh Tihana svoj dojam o Ivanu. On joj je objasnio da traži opuštene cure za zabavu i sve.

Tihani je bilo čudno što Ivan govori da nikad nije bio u vezi. To je meni suludo izjaviti", rekla je Vinkovčanka koja ima svoj biznis.

"Njezina energija djeluje mi bombastična. Čvrsta je, malo je jače građena, tako da mi je to isto ok, sviđa mi se to", komentirao ju je Ivan. Svidjeli su mu se i njezina direktnost i iskrenost.

Dok su Tihana i Ivan dosta razgovarali, između farmera i Antonije došlo je do trenutka kada nisu znali o čemu govoriti.

Ivanu se na prvi pogled svidjela Samanta. "Savršena cura, visoka, s onim šeširom top", rekao je. Samanti je on bio čisto ok pri prvom susretu.