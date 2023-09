Kandidatkinje raspravljale o šansama, ali ovo nisu očekivale: 'Bit će teže za nju nego za mene'

"Taj leptirić previše leti", komentirala je Brankica. "On bi najrađe sve žene. Neodlučan je", komentirale su Mijine kandidatkinje.

"Prema meni nešto više gaji", rekao je Stjepan. Ranka je rekla drugim kandidatkinjama da treba još bolje upoznati Stjepana. "Vidim da je jako staložena žena, čvrstog stava, zna što hoće, to mi se jako sviđa", podijelila je Bahra svoje dojmove o njoj.

Ante je podijelio svoje dojmove o kandidatkinjama s voditeljicom Anitom. "Klara je ok osoba. Ne vidi se na Pelješcu, njoj je neki drugi đir, Njemačka ovo ono", ispričao je farmer. To mu je potvrdilo njegovu odluku. Rekao je da su kliknuli, ali da to nije nešto posebno.

"Meni je plus kad se žene bore za mene, a ja ću donijeti odluku koja će biti takva kakva je", ispričao je Ante. Rekao je da mu je Lena ok osoba s kojom se može zabaviti i da je najbolja za liječenje stresa.