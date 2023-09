Bahra razočarana Stjepanovim ponašanjem: 'To mi je djelovalo malo sirovo'

Ranka je otkrila da se čula sa Stjepanom što je iznenadilo ostale kandidatkinje. Vjerojatno mu više značim kao zlatna djevojka", rekla je Ranka.

"Svatko je mogao na to mjesto doći. Mogla sam i ja. Ja bih se nosila s baš većom pristojnošću odnosila i što kvalitetnije bih se predstavljala, a ne bih se uzdizala. Znate kako ona poslovica kaže: 'Tko visoko leti, nisko padne'", ispričala je Bahra.

Otkrila je drugim kandidatkinjama da zna masirati, ali obećala je da neće stavljati ruke na farmera da ne bi neka kemija nastala. Objasnila je i da je zvijezda, no da se Ranka i Blanka ne moraju tako odnositi prema njoj.

"Voli se isticati", komentirala je Blanka.

Stjepan je s osmijehom dočekao kandidatkinje, ali one baš nisu bile impresionirane. Ubrzo su svi nazdravili i pojeli, no Ranki je smetao jedan detalj. "Stavio si me na čošak", rekla mu je. Komentirala je kako se došla udati, a on ju je stavio na rub stola.

Bahra je komentirala da je Stjepan nabacio pokoji kilogram. Sve tri kandidatkinje imale su poklone za Stjepana. "Znači, on je samo nemilosrdno primio te poklone, po seljački. Nije uopće ni pogledao. To mi je malo djelovalo sirovo", rekla je Bahra koja je htjela vidjeti sobu kako bi otišla malo odspavati.

