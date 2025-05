'Kao prava kraljica sela': Farmeri Anitu vozili na traktoru i motoru, a kod nekih je morala dobro zasukati rukave!

"Vozila sam se u prikolici, dok je farmer upravljao frezom. To još nismo imali u našoj emisiji! Također, jedan naš mladi farmer kao da je znao da sam strastvena ljubiteljica motora pa kad je predložio da me povede u đir po svome kraju - nisam mogla odbiti. No možda najspektakularniji trenutak dosad bio je kad sam ušla u selo jednog farmera kao prava kraljica - na traktoru! Toliko nas je ponio trenutak da smo morali i zapjevati!"

"Ove godine su me, bome, tijekom snimanja i pošteno uposlili jer radni dan nekih farmera počinje u cik zore i stajanja nema. Najbolji primjer za to je naš vrijedni Dušan kojem stvarno skidam kapu. Na njegovo imanje stigli smo baš u vrijeme kad je hranio svoje ovčice i slagao sijeno pa mi nije preostalo drugo nego odmah zasukati rukave i ravno s njim u štalu", prepričava veselo Anita, koja se okušala i u obrezivanju voćaka.

Tijekom svojih pustolovina po Lijepoj Našoj Anita ima puno prilika uživati u prirodnim i kulturnim ljepotama naše zemlje, ali si i ostvariti pokoju želju.

"Ove me sezone bez daha posebno ostavio Kalnik koji sam već dugo željela obići. Ovo je definitivno sada dodatna motivacija da se čim prije vratim u taj kraj na jednu planinarsko-istraživačko-gastro turu. Uz to, s našim farmerom Daliborom sam se okušala i u boćanju, o čemu sam, moram priznati, vrlo malo do tada znala. Protiv takvog majstora kao što je on nisam imala nikakve šanse za pobjedu!" priznaje.