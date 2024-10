Katica razočarana scenom koju je Tamara napravila: 'Plakala je, Ivo me zagrlio'

"Nazivala je Ivu i samo mu je sve prenosila i govorila što se događa u apartmanu. Non-stop mu je vršila pritisak", dodala je. Milena i Katica su rekle Tamari da mora zaliti cvijeće i da ne mogu one sve same.

"Milena je rekla da nije dužna služiti Tamaru da bi Tamara na kraju rekla da Milena stalno na nju viče i da ona nije došla tu raditi", ispričala je Katica. "Svaki dan čujem lekciju, bila to Milena ili Katica: 'Vidiš, ti samo ležiš, ništa ne radiš, samo si na mobitelu, a mi stalno nešto radimo", rekla je Tamara, koja je otišla zaliti cvijeće.

"Ja bih rekla da je to neka njihova taktika u smislu da me se hoće riješiti, u smislu da ja nemam šanse kod Ive, da odustanem, ali mene to ne dira. Ja i dalje idem naprijed", istaknula je Tamara.