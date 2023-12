Katica za RTL.hr o iskustvu u 'Ljubav je na selu': 'Svi su me pohvalili, rekli da sam najkulturnija...'

Kandidatkinja 'Ljubav je na selu' Katica na posljednjem okupljanju sezone otkrila je kako je dobro raspoložena jer je pronašla ljubav. "Zaručila sam se", rekla je pred svima. U showu je bila kod Mije, čak joj se i svidio na prvu, no ona je bila ta koju je prvu izbacio. Katica nije izgubila vjeru u ljubav i svoju je srodnu dušu pronašla.

Što ti je bilo najljepše u showu 'Ljubav je na selu'?

Ja uopće nisam imala lijepih trenutaka. Meni je tek sada zanimljivo. Voljela bih da tek sada kreće jer sam ja to sve krivo shvatila. Ja sam sve shvatila preozbiljno.

Koje ti je bilo najteže iskustvo?

Najteže mi je bilo što su me ismijavali. Ja se nisam nikome smijala i smatram da je to jako nepristojno.

Je li ti se svidio neki drugi farmer?

Jako mi se svidio Jožef. No, on je otišao doma jer nije imao dovoljno pisama i nije mogao doprijeti do mene.