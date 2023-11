Klara i Ante se porječkali i otkrili detalje: 'On je Victoriji na prvom susretu rekao: 'Dođi sa mnom u ćošak''

"Ja sam očekivala da se bolje upoznamo. To baš nismo. To je moje mišljenje i u biti sam željela da mi daš apsolutnu pažnju. Mislila sam da ću ovdje biti kraljica svijeta", rekla je Klara. Objasnila je da Ante nije romantičan niti se potrudio da bude.

Farmer je istaknuo da je želio samo odraditi putovanje s Klarom jer je to bio red nakon što ju je odabrao. "Ti si bila od prvog dana, prve večeri ta za koju sam odlučio da idemo dalje, da idemo do kraja, ali jednostavno kad su se karte posložile i to sve, mislim da to nije to", objasnio je Ante Klari.

Istaknuo je da se nije dogodio klik između njih i da želi samo prijateljstvo s Klarom. Nju je zanimalo u čemu je točno problem. "Na kraju mogu priznati, bilo je nešto, ali ako u pitanju nije bila emocija, ja to ne što ne brojim", rekla je ona.

Ante je istaknuo da je održao svoje obećanje koje joj je dao. "Imali smo dogovor da idemo do kraja", priznao je farmer.

"Ante mi je lagao jer nije ništa iskreno obećavao. On sve okreće na svoju stranu da bolji ispadne. Meni je to slab karakter", ispričala je Klara. Ante je komentirao da je sve pošteno rekao Klari.

Počeli su voditi napetu raspravu i ispričali su neke detalje svog odnosa. "On je Victoriji na prvom susretu rekao: 'Dođi sa mnom u ćošak'", otkrila je Klara. Na kraju su se farmer i Klara prijateljski rastali.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':