Klara iz 'Ljubav je na selu' otkrila što je sve 'popravljala' na sebi: 'To je prirodno'

Podsjetimo, Klara je u showu boravila na farmi Ante Munitića, a on je upravo nju odabrao za romantično putovanje. Ipak, ondje ju je iznenadio riječima da želi da ostanu samo prijatelji što njoj nije dobro sjelo. "Ja sam ipak deset puta bolja partija nego on. Znam to", istaknula je.

Klara je sudjelovala i u showu 'Gospodin Savršeni', a više puta je rekla kako je u njezinoj borbi za muškarcem jedan od glavnih aduta izgled. "Nisam ljubomorna žena kao neke druge. Moji glavni aduti su izgled i smisao za humor", objasnila je.

