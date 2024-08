Klara iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Bila sam u vezi s oženjenim muškarcem. Rekao mi je da će se razvesti'

''Imala sam dečka, no više ga nemam. Naime, bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio'', priznala je povrijeđena Klara. Dodala je kako su usprkos tome i dalje u kontaktu.

''On mi puno toga još duguje zbog potrošenog vremena na njega. Pala sam na njegov izgled i novac pa mi je ovo što se dogodilo očito karma. Bilo bi fer da je odmah rekao kako stvari stoje'', objasnila je Klara.