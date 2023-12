Klara Perko za RTL.hr: 'Ljuta sam na Antu! Ego mi je slomljen, no znam da sam specijalna!'

Bi li željela biti s Antom u vezi?

Ante neće nikada biti netko s kime ja mogu biti u vezi. On i ja bi se nakon jednog dana potukli ili ne bi više znali kako se zovemo, ali me čudi da u nekim stvarima u životu imamo sličan smjer. To mi je stvarno drago da postoji još netko poput mene.

Što misliš o parovima koji su završili zajedno nakon show-a, hoće li uspjeti?

Dva su para iz 'Ljubav je na selu' završila zajedno. Mislim da će s onim parom gdje je Slovenac biti nešto ozbiljnije. Kod Gabrijele i Miroslava mi je teško procijeniti. Mislim da stvarno mora tu nešto biti, da se ljudi prijave i ne srame, da se ne boje što drugi ljudi misle – jednostavno da zaborave na svoj drugi život.

