Klara Perko za RTL.hr o događajima i konkurenciji u 'Ljubav je na selu': 'Ante je moj cilj'

Klara Perko bila je jedna od glavnih tema u 'Ljubav je na selu' nakon što ona i farmer Ante Munitić na neko vrijeme nestali sa zabave. Za RTL.hr se osvrnula na taj događaj i druge kandidatkinje koje se bore za Antu.

Raspravlja se o događajima nakon zabave između vas i Ante. Rekli ste da vam nije bilo dobro i da vam je pomagao. Možete li ispričati što se točno događalo? Smetaju li vam aluzije da se nešto više između vas događalo?

Bio je to dan kad sam upoznala svog farmera. Bilo je tu uzbuđenja, stresa, svakom bi bila trema, pa čak i meni kojoj ovo nije prvo sudjelovanje u reality showu. Nije mi bilo dobro i Ante me pratio u sobu kao džentlmen. A što se tada i tamo dogodilo, to oduvijek i zauvijek znamo samo on i ja.

Irena je rekla da ste u busu pričali da je Ante vaš i da ste rekli da ćete se udati za njega. Što kažete na te njezine tvrdnje?

U busu sam puno pričala i naravno da se ne sjećam svega, ali rekla sam da će Ante biti moj. Jer zbog njega sam došla u 'Ljubav je na selu', a ja sam osoba koja uvijek želi ostvariti svaki svoj cilj. Ante je moj cilj!

Jasmina je komentirala da ste otvoreno flertovali i da ste vulgarni. Je li Vam zasmetao takav komentar?

Ne bi mi smetalo da je to komentar od neke osobe s kojom sam se sprijateljila u showu i koja mi je važna. Jasminino mišljenje me ni najmanje ne zanima.

Kakvi su bili vaši dojmovi nakon prvog spoja i zabave o Anti i kandidatkinjama koje se bore za njega uz vas?

Ante je top i na prvom spoju sam se odmah ponadala da bi tu moglo biti nešto između nas. Izgledom nije sto posto moj tip, ali je drag i luckast kao i ja. Ima to nešto ljudsko, slično meni. Kandidatkinje su OK, ali osim Milene nikoga ne smatram konkurencijom.