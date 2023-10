Klara zbunjena zbog pitalice: 'Naravno da znam tko je Mate Mišo Kovač. Onaj pjevač kojeg ne volim'

"Milena, navedi nam tri Antine vrline", rekla je Anita. Vrlina je biti dobar prijatelj, voli obitelj i svoju djecu, to je vrlina. Znači da postoji ta emotivna bliskost sa svojom obitelji i to se meni jako sviđa. I broj tri, stajati nad svojim načelima je jako velika vrlina", istaknula je Milena. On sam sebe opisuje kao iskrenog, temperamentnog i društvenog", otkrila je Anita.

Djevojke su potvrdile da to je to istina. S Milenom sam u ok odnosima i dobro se slažemo i nadopunjavamo jedno drugo glede hrane, ovoga, onoga, da ne biste protumačili krivo. Ok je prijatelj", komentirao je farmer.

Anita je pitala Klaru koju ribu najviše voli Ante. "To je jako teško pitanje za mene. Nije to ona sinoćnja?", rekla je Klara. Dobila je sugestiju da je naziv poput imena hrvatskog nogometaša, ali i pjevača. Anita joj je pokazala i na Antinu majicu na kojoj je Mišo Kovač. "Tko je to? Ne znam", pitala je Klara.

"Naravno da znam tko je Mate Mišo Kovač. Onaj pjevač kojeg nikako ne volim", komentirala je nakon što su joj otkrili točan odgovor.

"Imate još posla da upoznate našeg Antu", zaključila je Anita nakon igre. Na kraju ipak nije bilo izbacivanje što je iznenadilo kandidatkinje.

