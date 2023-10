Kod Miroslava lak dogovor djevojaka oko soba: 'Samo da ne škripi'

Miroslav je pokazao svojim kandidatkinjama gdje će biti smještene, a Jasmina nije skrivala oduševljenje. "Predivno je soba uređena. Knjige, gobleni, fotografije. Baš onako jedan obiteljski ugođaj", komentirala je.

Farmer je rekao djevojkama da ima dvije sobe pa će jednu morati dijeliti dok je druga s velikim, bračnim krevetom. Zamolio ih je da se dogovore. Jasmina i Dragana odlučile su dijeliti sobu dok je Perki pripala druga soba.

"Dragana i ja smo se dogovorile oko toga da ćemo obje biti u dvokrevetnoj sobi jer smo društvene i nemamo taj problem da budemo s nepoznatom osobom u istoj sobi", objasnila je Jasmina.

"Svejedno mi je s kime ću biti u sobi. Ne gledam uopće tko, što, meni je bitno: 'Nemoj me dirati, neću te dirati i to je to'", ispričala je Dragana.

Perki se svidjela njezina soba i dobar i velik krevet. "Taman za dvoje", rekao je Miroslav. "Za dvoje, ali kojih dvoje?", pitala ga je Perka.

"Koliko je čvrst, to ne znam", komentirao je farmer za krevet. "Probaj pa vidi", predložila mu je Perka. "Dobro mi je sve, samo da ne škripi", istaknula je kandidatkinja.

"Ti imaš predsjedničku rezidenciju", komentirala je Jasmina. Miroslav je rekao da će vani spavati i paziti na djevojke da ih netko ne ukrade, a Perka je za svaki slučaj tražila ključ od sobe.

"Nek proba Miroslav doći pa vidi da li se bojim ili ne", rekla je Perka.

