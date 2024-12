Koliko ljubavi, koliko strasti! Ovo su parovi 17. sezone 'Ljubav je na selu, a ovi prizori tope srca

Vesna i Ivo na okupljanju kandidata 'Ljubav je na selu' otkrili su da su zajedno. Farmer je obećao Vesni ozbiljnu vezu, a to je učinio prstenom. Poljubili su se i zagrlili pred svima. "Prsten znači početak naše veze", istaknuo je Ivo. "Nije nikakva utjeha niti ništa. Doslovno je iskreno", rekla je Vesna.

Vesna je i za RTL.hr komentirala svoj odnos s Ivom. "Svidio mi se od samoga početka i žao mi je što nisam došla na njegovu farmu jer bismo onda imali bolju komunikaciju, bolje se upoznali. No, evo on se javio pa smo krenuli u neke razgovore i poruke pa evo dogodilo se što se dogodilo. Želim da to opstane i da bude 'treća sreća'", ispričala je.