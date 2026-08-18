Kraj ljubavi Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'! Za RTL.hr potvrdila: 'Više nismo zajedno'

Ksenija Barić za RTL.hr potvrdila je da su ona i farmer Josip Đerfi prekinuli vezu. "Josip i ja više nismo zajedno, ali za sada ne želim iznositi detalje", kratko je poručila Ksenija za RTL.hr.

Njihova ljubavna priča započela je upravo pred kamerama 'Ljubav je na selu', kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza. Ksenija je tada iza sebe imala dugogodišnju vezu, a dolazak na farmu opisivala je kao izlazak iz vlastite zone komfora i priliku za novi početak.