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Ljubav je na selu

Kraj ljubavi Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'! Za RTL.hr potvrdila: 'Više nismo zajedno'

Jedna od ljubavnih priča koja je obilježila 18. sezonu 'Ljubav je na selu' ipak nije dobila nastavak kakvom su se mnogi nadali

RTL.hr
18.08.2026 11:50

Ksenija Barić za RTL.hr potvrdila je da su ona i farmer Josip Đerfi prekinuli vezu. "Josip i ja više nismo zajedno, ali za sada ne želim iznositi detalje", kratko je poručila Ksenija za RTL.hr.

Njihova ljubavna priča započela je upravo pred kamerama 'Ljubav je na selu', kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza. Ksenija je tada iza sebe imala dugogodišnju vezu, a dolazak na farmu opisivala je kao izlazak iz vlastite zone komfora i priliku za novi početak.

Ksenija i Josip, Ljubav je na selu
Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Kako je sezona odmicala, Ksenija i Josip postajali su sve bliži, a upravo je nju Josip na kraju odabrao. Njihov odnos nastavio se i nakon završetka snimanja, a vezu su odlučili započeti na pomalo staromodan način. Ksenija je ranije za RTL.hr otkrila kako ju je Josip jednostavno pitao želi li biti njegova djevojka, na što je ona pristala.

Ksenija tada nije skrivala koliko je zaljubljena. Govoreći o tome što ju je privuklo Josipu, istaknula je njegov osmijeh, ali i osjećaj sigurnosti koji je imala uz njega. Priznala je i da nije očekivala da će ponovno moći osjetiti takvu zaljubljenost.

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