Ljubav je na selu

Kraj Roberta i Sanje iz 'Ljubav je na selu': On pronašao drugu i doselio u Hrvatsku

Robert iz 'Ljubav je na selu' okrenuo je novu stranicu što se ljubavi tiče

RTL.hr
24.02.2026 14:00

Robert, jedan od najupečatljivijih kandidata osamnaeste sezone popularne emisije 'Ljubav je na selu', osvojio je simpatije gledatelja svojom sramežljivom i povučenom naravi. Iako je show završio krajem 2025. i početkom 2026. godine, interes javnosti za njegov ljubavni život ne jenjava, pogotovo nakon dramatičnog preokreta u finalu. Danas živi mirnijim životom na svom imanju, a otkrio je i pokoje novosti za RTL.hr. 

Povratak mirnom životu u Gornjoj Voći

Nakon godina provedenih u Varaždinu i rada u građevini u Austriji, Robert je gradsku vrevu odlučio trajno zamijeniti tišinom svog idiličnog imanja u Gornjoj Voći. Ondje je, kako sam kaže, pronašao svoj "zimski raj" i u potpunosti se posvetio poljoprivredi, brizi o vinogradu i svojim konjima, što mu pričinjava najveće zadovoljstvo. Čini se da mu je sudjelovanje u emisiji pomoglo da shvati što uistinu želi, a to je miran život u prirodi, daleko od svakodnevnog stresa i potrage za onom pravom.

Sanja i Robert, Ljubav je na selu
Sanja i Robert, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Neočekivani obrat i veza na daljinu

Ljubavna priča koja je obilježila sezonu dobila je svoj vrhunac na finalnom okupljanju. Iako je na romantično putovanje poveo Ankicu, s kojom se odnos pokazao turbulentnim i punim nesuglasica, Robert je pred svima javno priznao pogrešku. Njegovo srce, kako je tada otkrio, pripada Sanji. Tom joj je prilikom poklonio ogrlicu i izrazio nadu u zajedničku budućnost, što je iznenadilo i kandidate i gledatelje.

Robert, Ljubav je na selu
Robert, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Kako je rekao za RTL.hr, okrenuo se budućnosti i danas je u kontaktu s jednom drugom damom za koju vjeruje da bi mogla biti ona prava. Veseli se toj fazi života, a s nikime iz showa nije u ljubavnom odnosu pa tako niti sa Sanjom.

